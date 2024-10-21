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На западе Аргентины произошло второе землетрясение за месяц

EMSC: в провинции Аргентины Сан-Хуан произошло землетрясение магнитудой 5,8

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Depositphotos

На западе Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает на своем сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его информации, толчки и колебания земной поверхности были зафиксированы в провинции Сан-Хуан. Эпицентр располагался в 65 км от одноименного города, в котором живут около 447 тыс. чел. Очаг находился на глубине 86 км.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Месяц назад землетрясение тоже произошло в этой части Аргентины. Тогда толчки на глубине 140 км были зафиксированы в провинции Сан-Луис. Магнитуда землетрясения достигла 6. В Латинской Америке регулярно происходят природные явления такой силы. Так, на прошлой неделе землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана у западного побережья Мексики, а 22 сентября подземные толчки зафиксировали у побережья Сальвадора.

Ранее ведущая турецкого телеканала оказалась в прямом эфире во время землетрясения.

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