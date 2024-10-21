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«Оскар» обрушился на Багамы и нацелился на Кубу

AP: обрушившийся на Багамские острова ураган «Оскар» движется к Кубе

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NASA

После того как ураган «Оскар» обрушился на Багамские острова, он начал движение в сторону Кубы. Об этом сообщает Associated Press.

Национальный центр США по отслеживанию ураганов отмечает, что скорость ветра в зоне действия стихии составляет 130 км/ч. Центр «Оскара» находится примерно в 240 км от кубинского города Гуантанамо и движется на запад.

По прогнозам синоптиков, в восточной части острова может выпасть до утра 23 октября от 15 до 45 см осадков. Кроме того, на северном побережье не исключен штормовой нагон (нетипичное поднятие уровня моря, вызванное сильными ветрами) почти в 1 м.

9 октября на Флориду обрушился ураган «Милтон». Его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством — более чем 2,6 млн человек остались без света. В преддверии бедствия были эвакуированы свыше 5 млн человек. Президент США Джо Байден сообщил, что ущерб от «Милтона» предварительно оценивается в $50 млрд.

Ранее властям Кубы трижды не удалось запустить энергосистему острова.

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