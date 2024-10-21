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«Индекс тревожности» показал, что беспокоит россиян больше квадроберов и войны с НАТО

«Ъ»: россияне начали беспокоиться из-за квадроберов и развода Shaman

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NataliyaBack/Shutterstock

В последние три месяца россияне стали беспокоиться из-за ситуации в курском приграничье, запрета пропаганды чайлдфри и распространения субкультуры квадроберов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад «Национальный индекс тревожностей» за третий квартал этого года.

Согласно материалу, больше всего жителей РФ тревожит ситуация со вторжением ВСУ в Курскую область: ее «индекс тревожности» оказался самым высоким — 846,5 медиаюнга. На втором и третьем местах расположились замедление YouTube и нелегальная миграция с показателями 459,9 медиаюнга и 253,3 медиаюнга соответственно. За ними следуют финансовые мошенники и киберугрозы (216,3 медиаюнга) и угроза ядерной эскалации и войны с НАТО (208,9 медиаюнга).

«Среди неожиданных тревожностей авторы доклада выделяют страхи из-за распространения в России подростковой субкультуры квадроберов, а также из-за запрета пропаганды отказа от деторождения — чайлдфри», — отмечает газета.

Топ-10 поводов для «тревожности» замыкают развод певца Shaman (42,2 медиаюнга) и электросамокатчики (26,3 медиаюнга).

«Национальный индекс тревожностей» составляют аналитики коммуникационной компании КРОС на основе наиболее заметных событий, беспокоящих россиян. «Индекс тревожности», отражающий масштаб информационной волны, формируется на основе степени распространения темы и степени ее воспроизводства. Единицей его измерения является «медиаюнг», названный в честь швейцарского психиатра и педагога, основателя аналитической психологии Карла Юнга.

Ранее стало известно, с какими проблемами россияне чаще всего обращаются к психологу.

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