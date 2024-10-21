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В Раде рассказали о состоянии избитого при захвате храма УПЦ в Черкассах священника

Депутат Рады Дмитрук: избитый священник УПЦ находится в тяжелом состоянии

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Haidamac/Shutterstock/FOTODOM

Инок канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Нектарий, который был избит при захвате Михайловского собора в Черкассах, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Прошу молитв за нашего монаха! Пусть Господь укрепляет его и дарует ему еще много сил и здоровья!» — написал депутат.

Михайловский собор УПЦ был захвачен сторонниками Православной церкви Украины 17 октября. В епархии сообщили, что около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию собора. Неизвестные выгнали всех пришедших на ночную литургию граждан.

Руководитель Черкасской станции скорой помощи Игорь Фесун рассказал, что в результате захвата собора пострадали 26 человек. По словам медика, 14 человек осмотрели амбулаторно, 12 человек госпитализировали.

19 октября Дмитрук заявил, что при захвате пострадал митрополит Феодосий. У него диагностировали сотрясение мозга и ожоги различных частей тела.

Ранее в МИД прокомментировали захват собора в Черкассах.

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