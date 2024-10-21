Между крупными российскими компаниями развернулась гонка за студентов

Корпорации ищут молодых специалистов по всей стране, чтобы предложить им работу. В России даже стали появляться агентства, которые организовывают мероприятия, где кадровые специалисты могут встретиться со студентами, рассказали «Газете.Ru» эксперты.

«Запрос на молодых и талантливых появился еще в прошлом году. HR-специалисты делились: первое, на что они обращают внимание в резюме, — это год рождения, так как сейчас главный запрос на молодые кадры. Да, их нужно обучать, опыта не хватает, зато мыслят они нестандартно и часто вносят новые идеи в компании. Руководители корпораций это осознали и сейчас ищут молодых и перспективных по всей стране. В этом году мы начали сводить студентов с работодателями вживую. Придумали такую схему: студенты собираются, решают задачи от работодателя, а представители компаний наблюдают за ними. Умненьким сразу предлагают оплачиваемую стажировку, а иногда и работу», — рассказывает карьерный эксперт, руководитель агентства «Профессиональные лидеры» Михаил Окунев.

Эксперты считают, что тренд на молодость в корпоративной среде закрепился надолго и в ближайшие годы повлечет серьезный рост зарплат на старте карьеры.

«Раньше было так: студент? Значит, несколько месяцев поработаешь бесплатно, а потом два года за символическую плату. Зарплата начинающего специалиста была в 5-7 раз ниже профессионала со стажем. Сейчас же студент даже стажироваться бесплатно не хочет, потому что знает, что многие компании начали платить даже за стажировку. Я рекомендую своим ученикам действовать по такой схеме: сначала выбрать компанию, которую считаешь перспективной, далее оговорить условия стажировки и задачи. Если работодатель не готов сразу обсудить задачи, справившись с которыми зарплата вырастет до определенной суммы — это несерьезный и несовременный подход, так как компания работает не на результат. И тут уже вам думать, стоит ли тратить время на такой карьерный старт. В этом плане «Кейсовые дни», где работодатели встречаются со студентами вживую, очень удобная вещь. Потратил несколько часов, проявил себя и нашел работу тут же — никаких собеседований и поиска вакансий», — комментирует основатель карьерно-образовательной платформы «Школа Базовых Знаний» Тимофей Фокин.

Ранее выяснилось, что IT-специалисты все чаще уходят в диджитал-профессии.