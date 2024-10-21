Эксперт рассказала, как быстро продать квартиру с помощью флиппинга

Флиппинг — это инвестиционная стратегия, заключающаяся в приобретении недвижимости с последующей быстрой продажей с целью получения прибыли. Мы берем квартиру, преобразуем ее и перепродаем, рассказала «Газете.Ru» Ксения Шахматова – специалист по инвестициям в недвижимость, организатор флиппинга под ключ для инвесторов, основатель инвестагентства и «Бюро ремонтов Шах и Мат».

«Порой можно обойтись минимальными изменениями, однако сам процесс покупки становится отправной точкой. Возможно, нам удалось приобрести объект по низкой цене или в условиях срочной продажи. Наиболее практичный способ — провести ремонт и затем реализовать квартиру по более высокой стоимости. Хотя расходы на налоги и работы специалистов неизбежны, большинство людей избегают самостоятельного ремонта, что делает его выгодным для тех, кто умеет проводить качественный ремонт в рамках бюджета», — объяснила она.

Основные принципы такой деятельности — это умелый выбор локации и грамотный инвестиционный ремонт. Инвестиционный — не значит дешевый или некачественный; его стоимость может варьироваться от 1 до 10 миллионов рублей. За 10 миллионов мы получаем объекты в центральных районах, в исторических зданиях, тогда как за 1-1,5 миллиона — в спальных районах, где, к примеру, обычная двушка преобразится за 1,5 миллиона.

«Флиппинг в России переживает настоящий расцвет, несмотря на сложные экономические реалии, охватывающие нашу страну. В последние годы значительное число покупателей прибегает к ипотечному кредитованию для приобретения недвижимости. Однако с нынешней ключевой ставкой в 19% их количество заметно сократилось по сравнению с более благоприятными условиями, когда ставки колебались на уровне 10-12%. Это сужает круг потенциальных покупателей, но, тем не менее, в крупнейших городах России, включая Москву, флиппинг продолжает набирать популярность, несмотря на экономические трудности на рынке», — рассказала эксперт.

Главный залог успеха — избегать ошибок при покупке и грамотно рассчитывать финансовую модель.

«В настоящий момент я бы не советовал инвесторам использовать ипотеку для этой стратегии. Ранее она приносила пользу, позволяя приобретать квартиры, не выплачивая полную стоимость. К примеру, вы инвестируете 5 млн руб, из которых 3 млн руб — первоначальный взнос, а 1,5 млн руб — на ремонт. Таким образом, оставшиеся средства уходят на ежемесячные платежи. После успешной перепродажи ипотечной квартиры можно получить прибыль от 1,5 до 2 миллионов рублей, что является средним показателем для наших сделок в сегменте флип эконом. Если говорить о нашем инвестагентстве, то в первом квартале этого года у нас было 19 продаж, во втором – 17, в третьем квартале мы ожидаем 20 проданных квартир», — добавила специалист.

Летний сезон закрыт успешно, но сроки циклов значительно увеличились. Если раньше цикл составлял 3-4 месяца, то сейчас он растянулся на 5-6 месяцев и даже дольше. При этом инвестиции в недвижимость остаются надежными, обеспечивая уверенность даже в непредвиденных обстоятельствах.

«И несмотря на все риски, связанные с высокой ипотечной ставкой и жесткой конкуренцией на рынке, стремление заниматься флиппингом охватывает все большее число людей. Ведь жители крупных городов всегда будут нуждаться в современном, стильном и полностью подготовленном для жизни жилье. В Москве, например, невозможно представить, чтобы кто-то тратил свои силы и время на изнурительный ремонт; люди просто не готовы жертвовать своей жизнью ради этого!

Начинающим инвесторам рекомендую «приобрести» опыт более опытных коллег, воспользоваться обилием бесплатных образовательных материалов или же инвестировать в курсы специалистов», — отметила она.

Важно разобраться во всех подводных камнях этой непростой индустрии, которые поджидают на каждом шагу. Процесс инвестирования можно сравнить с капитальным ремонтом — это сложное начинание, где каждое решение может повлечь за собой непредвиденные последствия.

«Особое внимание стоит уделить бухгалтерским и налоговым аспектам, так как без должного контроля можно столкнуться с серьезными проблемами. Не менее важен технадзор и тщательная проверка недвижимости; необходимо убедиться, что покупаемая квартира легальна и отвечает всем требованиям. Это обеспечит безопасность при последующей перепродаже и исключит возникновение дополнительных вопросов у будущих покупателей», — резюмировала эксперт.

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