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Пожар в сталинской высотке в Москве потушен

МЧС: пожар в сталинской высотке на Красных воротах в Москве потушен

Спасатели потушили пожар в одной из семи сталинских высоток, расположенной на Красных воротах в Москве. Об этом ТАСС сообщили в МЧС РФ.

«Горела деревянная обрешетка крыши высотки на 30 квадратах», — сообщили в министерстве.

Сейчас здание находится на реконструкции.

ТАСС до этого сообщал, что открытое горение происходило в 10-этажной части здания. Информации о пострадавших нет.

Высотка расположена по адресу улица Садовая-Спасская, д. 21. Она является объектом культурного наследия и охраняется государством. Два крыла здания — жилые. В правом крыле здания находится выход со станции метро «Красные Ворота».

Днем 20 октября в центре Москвы на Смоленской площади загорелся ретроавтомобиль Mercury Grand Marquis. После этого водитель и прохожие стали его тушить. Огонь возник под капотом и стал распространяться дальше в сторону салона.

Ранее в Подмосковье загорелась автомойка.

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