У посольства Молдавии в России выстроились огромные очереди из граждан страны, желающих проголосовать. Это связано с решением МИД республики открыть только два участка из-за «угроз в сфере безопасности». Участки работают только в Москве, и молдаване, проживающие в остальных 88 субъектах, не смогут реализовать свое конституционное право.

Напомним, молдавская диаспора в России составляет порядка 500 тыс. чел с правом голоса, для которых было напечатано только 10 тысяч бюллетеней. Как передает корреспондент «Газеты.Ru», несмотря на все ограничения, поток желающих выразить свою позицию на выборах президента и референдуме не ослабевает.

«Я не одобряю европейский выбор. Мы поддерживаем Приднестровье. Та ситуация, которая сейчас в Молдавии, она недопустима», — рассказала пришедшая проголосовать гражданка Молдовы Ольга.

По ее словам, в стране преподносят очень много лишней информации, а также ограничен доступ к другой информации. По поводу уменьшения участков в России Ольга заявила, что это «та самая демократия и то самое невмешательство в выборы».

«Что там делает эта мадам Урсула фон дер Ляйен? Она не вмешивается. А госпожа Санду, у меня в Молдавии дети учились, когда она была министром образования. Ну это не министр образования, теперь такой же президент. Санду я поддерживать не собираюсь», — сказала женщина.

Другой участник голосования Максим также рассказал о своей позиции на выборах.

«На данный момент у меня единственная позиция — кто угодно, лишь бы не нынешний правитель. Мне не понравились 4 года правления Санду», — сказал он.

Среди причин своего решения он выделил слишком большую инфляцию, большое повышение тарифов на газ, а также очень непонятное отношение к Евросоюзу. При этом Максим назвал сокращение количества участков в России пыткой заглушить свободу слова.

«Это один из юридических факторов, который просто пытаются заглушить для того, чтобы остаться при власти. Я не скажу, что не поддерживаю европейские выборы, я не поддерживаю нынешнее правительство», — сказал Максим.

По его словам, референдум, который проводят параллельно с выборами, направлен на изменения конституции, что он не поддерживает.

Еще одна гражданка Молдавии Анжела рассказала, что для нее важно выразить свою позицию, а очереди на участках ее не пугают.

«Мы ждали улучшения в Молдавии. Но это уже просто беспредел, что творится в стране», — сказала она.

По ее словам, она не будет голосовать за Санду и не поддерживает курс на евроинтеграцию.

«Мы хотим быть самостоятельным, нам не нужна Европа. Мы должны дружить со всеми — и с европейцами, и с Россией, потому что Россия нам очень помогает», — сказала Анжела.

Девушка рассказала, что она из города Вельцы. По ее словам, там было очень много российских заводов, которые сейчас все закрылись.

«Вы думаете, что мы не хотим в Молдавию? Мы хотим. Мы все хотим уехать домой. А что там делать, где работать? Мы хотим как-то поддерживать своих родителей и детей», — подчеркнула она.

Анжела считает, что сокращение количества участков в России с 17 до 2 сделано для того, чтобы люди не голосовали.

«Я голосовала за Санду, думала, что будут какие-то изменения, но это уже предел, что она творит», — уточнила девушка.