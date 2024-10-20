В Москве загорелась сталинская высотка на Лермонтовской площади у метро «Красные ворота». Об этом сообщает «360».

По словам источника телеканала, возгорание началось на крыше первого этажа жилого здания. Сейчас высотка находится на реконструкции.

ТАСС уточнил, что открытое горение происходит в 10-этажной части здания.

Высотка расположена по адресу улица Садовая-Спасская, д. 21. Она является объектом культурного наследия и охраняется государством. Два крыла здания — жилые. В правом крыле здания находится выход со станции метро «Красные Ворота».

Высотка была возведена в 1947—1953 годах по проекту архитекторов Алексея Душкина и Бориса Мезенцева и конструктора Виктора Абрамова. Центральный корпус предназначался для правительственных учреждений, а в боковых находились 276 квартир. В течение 69 лет с момента заселения здания капитальный ремонт в нем не делали. До нынешней реконструкции в 2012-2014 годах в доме только заменили лифты.

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