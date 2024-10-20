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В столице Кении обрушилась многоэтажка

Семиэтажное здание обрушилось в столице Кении Найроби

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John Muchucha/Reuters

Семиэтажное здание обрушилось в столице Кении Найроби. Об этом сообщает агентство Kenyans.co.ke.

Обрушение произошло в районе Кахава-Уэст на участке № 233, вдоль Стейшн-роуд, подтвердили власти округа. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия аварии, а также проводят эвакуацию людей из соседних зданий.

Сообщается, что под завалами находятся люди. Информации о пострадавших нет.

Местные СМИ сообщили, что на место происшествия были направлены спасательные группы из нескольких учреждений.

До этого в Индии за несколько секунд обрушилось 150-летнее здание. На кадрах с уличной камеры видно, как женщина с сумкой идет по улице впереди двух мальчиков. Через несколько мгновений дом слева от них начинает рушиться, и дети едва успевают отбежать в сторону. Никто из них не пострадал.

Ранее разрушенный из-за взрыва газа дом в Тамбовской области засняли на видео.

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