В Москве на голову отдыхающих в семейном банном SPA-комплексе обрушилась плитка

На голову отдыхающих в столичном семейном банном SPA-комплексе на Аллее Витте упала плитка. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, в результате произошедшего пострадали мужчина и женщина. Сейчас они находятся в сознании, в комплекс вызвали сотрудников экстренных служб.

Несколько дней назад на Ставрополье в кабинете больницы, где находился ребенок, обрушился потолок. Инцидент произошел в детской поликлинике села Дивного. На кадрах из кабинета врача видно, что плиты с потолка и куски штукатурки упали на рабочее место педиатра, некоторые из них попали и на стол, куда кладут ребенка. Что стало причиной произошедшего, неизвестно. На записи очевидец уточняет, что в момент инцидента в кабинете медика была мать с ребенком. После произошедшего представители регионального минздрава сообщили, что поликлинику ремонтировали несколько лет назад.

Ранее петербуржец посетил баню и попал в больницу с отравлением.