В Тбилиси стартовала акция оппозиции

Демонстрация оппозиционных сил началась вечером в воскресенье, 20 октября, в Тбилиси. Об этом сообщает «Интерфакс».

Организаторы акции избрали местом встречи площадь Свободы, куда с нескольких направлений двигаются ее участники.

«Мы хотим показать всей Европе, что грузинский народ выбирает евроинтеграцию», — заявила одна из организаторов акции Нино Ломджария.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне сообщила, что также намерена присоединиться к акции. 20 октября она за неделю до проведения выборов в стране заявила, что гражданам Грузии стоит отдать свой голос на предстоящих парламентских выборах за одну из четырех проевропейских оппозиционных коалиций. По ее словам, речь идет об объединениях «Лело — Сильная Грузия», «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Гахария — За Грузию». Выборы в Грузии намечены на 26 октября. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» назвали голосование крайне важным для страны.

Ранее Евросоюз остановил прием Грузии в свои ряды.