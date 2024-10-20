На трассе «Кавказ» в Дагестане произошла перестрелка

Двое жителей Дагестана устроили перестрелку на федеральной трассе «Кавказ» 18 октября, есть пострадавший. Об этом сообщило МВД Дагестана в Telegram-канале.

В пятницу на 754-м км федеральной трассы «Кавказ» 40-летний житель Хасавюртовского района в ходе драки выстрелил из травматического пистолета 7 раз в 35-летнего жителя Хасавюрта.

Отмечается, что инцидент произошел из-за того, что подозреваемый ранее продал машину за 2 миллиона рублей в рассрочку, а покупатель не заплатил вовремя.

Пострадавшего госпитализировали, а оружие изъяли.

В сентябре конфликт с использованием травматического оружия произошел в центре Махачкалы около компьютерного клуба. В здании были выбиты окна, пострадал один человек.

До этого в Махачкале водители устроили драку со стрельбой после дорожно-транспортного происшествия. Словесный конфликт между ними сначала перерос в драку, а затем один выстрелил из пневматического пистолета в ногу второму и скрылся.

Ранее брат бывшего мэра города на Кузбассе открыл стрельбу по полицейским.