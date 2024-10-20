Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме удивились просьбе патриарха изменить законопроект о запрете чайлдфри

Депутат Милонов: монашество не является движением чайлдфри

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в комментарии «Подъему» допустил, что по просьбе РПЦ законопроект о запрете пропаганды чайлдфри изменят.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на этой неделе попросил авторов законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри внести в них поправки, поскольку его принятие в действующей редакции приведет к тому, что под запретом окажется «распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, исключающем деторождение».

Милонов на этом фоне заметил, что ни разу не видел, чтобы РПЦ пропагандировала бы монашество.

«Монашество — это путь аскезы, путь испытаний, путь отказа. Это сложный путь, и говорить о том, что он преимуществен над семейной жизнью, — никто не скажет», — сказал Милонов.

Он добавил, что если «патриаршие юристы» усматривают в нынешней редакции законопроекта опасность для церкви, текст документа можно подкорректировать.

17 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект запрещает только пропаганду идеологии, а окончательное решение о рождении детей будет принимать женщина.

Ранее губернатор Курганской области сравнил сторонников движения чайлдфри с сатанистами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами