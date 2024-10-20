В Госдуме удивились просьбе патриарха изменить законопроект о запрете чайлдфри

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в комментарии «Подъему» допустил, что по просьбе РПЦ законопроект о запрете пропаганды чайлдфри изменят.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на этой неделе попросил авторов законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри внести в них поправки, поскольку его принятие в действующей редакции приведет к тому, что под запретом окажется «распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, исключающем деторождение».

Милонов на этом фоне заметил, что ни разу не видел, чтобы РПЦ пропагандировала бы монашество.

«Монашество — это путь аскезы, путь испытаний, путь отказа. Это сложный путь, и говорить о том, что он преимуществен над семейной жизнью, — никто не скажет», — сказал Милонов.

Он добавил, что если «патриаршие юристы» усматривают в нынешней редакции законопроекта опасность для церкви, текст документа можно подкорректировать.

17 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект запрещает только пропаганду идеологии, а окончательное решение о рождении детей будет принимать женщина.

Ранее губернатор Курганской области сравнил сторонников движения чайлдфри с сатанистами.