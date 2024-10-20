В Кирсанове завершили аварийно-спасательные работы после обрушения дома

В Кирсанове Тамбовской области завершены аварийно-спасательные работы на месте обрушения части дома. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

«Специалистами МЧС России совместно с областными спасателями разобрано более 300 кубических метров разрушенных конструкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели эвакуировали пять человек. Еще 11 человек пострадали, после осмотра медиками девять из них отправлены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Кирсанове произошел рано утром 19 октября. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, троих граждан спасти не удалось. После взрыва в здании начался пожар, сотрудники экстренных служб ликвидировали горение. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе.

Ранее жительница Кирсанова рассказала «Газете.Ru», что ее муж выламывал двери из квартиры после взрыва газа.