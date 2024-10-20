В Испании прошел крупный митинг с требованием провести выборы

Сотни испанцев устроили митинг в Мадриде, требуя провести всеобщие выборы. Об этом сообщает ТАСС.

Организатором акции выступило «Движение за конституционную Испанию», к которому присоединились сторонники оппозиционных партий. Участники мероприятия скандировали лозунги за проведение выборов и против правительства Педро Санчеса.

Собравшиеся напомнили, что партия Санчеса не победила на прошедших выборах, а ему самому удалось стать премьером только благодаря поддержке партий, которые выражают «отвращение и враждебность к испанской демократии».

По итогам всеобщих выборов, прошедших в июле 2023 года, Испанская социалистическая рабочая партия Санчеса получила меньше мест в парламенте, чем Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо. Последний потерпел неудачу при попытке сформировать правительство, и эстафета перешла к Санчесу.

Ключевую роль в переизбрании Санчеса сыграли голоса сторонников независимости Каталонии. Случившееся спровоцировало критику со стороны правых партий и акции протеста в Испании.

Ранее сообщалось, что опальный экс-глава правительства Каталонии объявил о возвращении в Испанию.