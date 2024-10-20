Концерт школьников на кладбище в Геленджике закончился скандалом

В Геленджике концерт школьников, прошедший возле одной из могил на кладбище, спровоцировал скандал. Об этом со ссылкой на рассказ матери одного из подростков сообщает «Кубань Информ».

По информации издания, инцидент произошел после выступления детского ансамбля народных инструментов Пшадской школы искусств в Архипо-Осиповке. Директор ДШИ посадила юных ложкарей в частные автомобили вместо автобуса, на котором они приехали, и вывезла на кладбище, где покоится бывший педагог учебного заведения.

Прибыв на место, директор рассадила детский ансамбль вокруг могилы педагога и велела им играть на ложках всю концертную программу — «Веселую кадриль» и «Яблочко». Она мотивировала происходящее данью памяти умершего, сообщил мать одного из школьников.

Отмечается, что дети очень переживали после выступления на кладбище. Родители попытались поговорить с директором ДШИ, однако та предложила школьникам покинуть ансамбль, если «не нравится». Мать ребенка рассказала, что в учебном учреждении есть мемориальная доска памяти педагога. Женщина не понимает, зачем юных ложкарей вывезли к месту упокоения мужчины без согласия родителей.

Ранее под Калугой двух девочек поместили в спеццентр за танцы на кладбище.