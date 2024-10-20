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В Калужской области задержали начальника районного отделения ГИБДД

СК: против начальника районного ГИБДД в Калужской области завели дело о взятке

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Евгений Биятов/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника одного из районных отделений ГИБДД в Калужской области по подозрению в попытке получить взятку. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

В заявлении подчеркивается, что в отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Речь идет о покушении на получение взятки в крупном размере.

По информации следствия, в октябре 2024 года мужчина предложил спровоцировавшему ДТП водителю заключить сделку. Он потребовал заплатить 350 тыс. рублей и пообещал, что после получения денег поможет автолюбителю избежать уголовной ответственности.

«О поступившем требовании передачи взятки водитель сообщил в УФСБ РФ по Калужской области. Незаконные действия полицейского были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что суд избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу.

При этом региональная прокуратура в официальном Telegram-канале сообщила, что в СИЗО оказался начальник отделения ГИБДД по Перемышльскому району. Его имя в публикации не уточняется.

Ранее в Челябинской области полицейского обвинили в посредничестве при передаче взятки.

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