Россиянин поссорился с соседкой и поджег ее дом

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина пытался сжечь дом соседки после ссоры. Об этом сообщает 78.ru.

Поджог дома в садоводстве «Солнечное» был совершен вечером 19 октября, возгорание до приезда пожарных потушили местные жители. Владелица дома заявила, что причиной пожара стал поджог.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления, им оказался 30-летний житель Фрунзенского района Петербурга, он находился в состоянии сильного опьянения. В отделе полиции злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что раньше часто покупал у соседки по даче домашнюю продукцию, однако сейчас между ними возник конфликт, и петербуржец решил отомстить женщине.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Иркутской области ужесточили приговор мужчине, который поджег жену и младенца. Во время ссоры с супругой он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В момент произошедшего в помещении находились два ребенка двух и четырех лет, а также младенец, которого пострадавшая держала на руках. В результате старших мальчиков и их мать спасти не удалось. Россиянин приговорен к пожизненному сроку заключения.

Ранее россиянин обиделся на приставов, пригрозил устроить пожар в суде и лишился свободы.