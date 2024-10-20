Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил 19-летнюю жену шумовкой за отказ дать денег

В Белгородской области муж избил жену шумовкой и стал фигурантом уголовного дела

close
Freepik

Житель Старого Оскола поссорился с молодой женой из-за денег и напал на девушку с шумовкой. Об этом сообщает УМВД Белгородской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 19-летняя жительница Старого Оскола, девушка сообщила, что ее избил муж. Как установили полицейские, 25-летний мужчина пытался попросить у жены денег, получив отказ, он схватил со стола шумовку и нанес ей несколько ударов.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, ему может грозить до двух лет колонии.

До этого сообщалось, что в Томске перед судом предстанет местный житель, напавший на жену на ее рабочем месте. Мужчина пытался ударить женщину ножом, но был задержан. Выяснилось, что семейная пара не проживала вместе, женщина ушла от мужа из-за его приступов ревности, супруг подозревал россиянку в измене и преследовал ее. В отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленобласти мужчина избил жену и выстрелил ей в лицо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами