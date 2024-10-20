Россиянин избил 19-летнюю жену шумовкой за отказ дать денег

Житель Старого Оскола поссорился с молодой женой из-за денег и напал на девушку с шумовкой. Об этом сообщает УМВД Белгородской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 19-летняя жительница Старого Оскола, девушка сообщила, что ее избил муж. Как установили полицейские, 25-летний мужчина пытался попросить у жены денег, получив отказ, он схватил со стола шумовку и нанес ей несколько ударов.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, ему может грозить до двух лет колонии.

До этого сообщалось, что в Томске перед судом предстанет местный житель, напавший на жену на ее рабочем месте. Мужчина пытался ударить женщину ножом, но был задержан. Выяснилось, что семейная пара не проживала вместе, женщина ушла от мужа из-за его приступов ревности, супруг подозревал россиянку в измене и преследовал ее. В отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленобласти мужчина избил жену и выстрелил ей в лицо.