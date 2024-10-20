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Спасатели нашли тело пятого погибшего на месте взрыва газа в Тамбовской области

МЧС: на месте взрыва газа в Тамбовской области нашли пятого погибшего

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жительница Дарья

Спасатели нашли пятого погибшего при разборе завалов дома в Кирсанове Тамбовской области, где произошел взрыв газа. Об этом сообщает МЧС России.

«При разборе завалов обнаружено тело пятого погибшего», — говорится в сообщении.

Инцидент в Кирсанове произошел утром 19 октября. В результате ЧП травмы различной степени тяжести получили девять человек. Восемь из них госпитализированы.

На месте происшествия побывал губернатор региона Максим Егоров, а после он провел совещание, в ходе которого поручил ввести в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации. Также глава региона заявил, что сейчас жильцам дома запрещено заходить в свои квартиры. Людей направили в пункты временного размещения до тех пор, пока специалисты не закончат обследовать здание.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее жительница Кирсанова рассказала «Газете.Ru» о взрыве газа в пятиэтажке.

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