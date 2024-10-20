Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока подписал контракт с Минобороны РФ

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет по обвинению в коррупции, подписал контракт с министерством обороны для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в окружении экс-чиновника.

Адвокат Пушкарева Руслан Омельченко в разговоре с «Ъ» подтвердил эту информацию, однако от более подробных комментариев воздержался.

9 апреля 2019 года Тверской районный суд Москвы признал бывшего мэра, его брата — гендиректора группы компаний «Востокцемент» Андрея Пушкарева и экс-главу МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова виновными в получении взятки, ее даче и посредничестве, а также в коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями.

Игоря Пушкарева приговорили к 15 годам строгого режима, а его брат-инвалид получил восемь лет условного заключения. Лушников, в свою очередь, был осужден на 10 лет. Каждому из них также был назначен штраф в размере 500 млн рублей.

Суд установил, что в период с 2009 по 2015 годы Пушкарев за взятки препятствовал другим организациям в участии в муниципальных конкурсах на строительство дорог. По данным следствия, от своего брата через посредника чиновник получил незаконное вознаграждение в размере 50 млн рублей.

В январе текущего года стало известно, что экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, которого в 2023 году осудили на 12 лет колонии строгого режима за взятки, отправился в зону проведения спецоперации на Украине. Свою вину бывший чиновник не признал, а в суде называл все обвинения в свое адрес враньем.

Ранее осужденный за коррупцию курганский экс-мэр ушел на СВО.