Депутат и мэр Вилюйска пострадали в аварии на реке в Якутии

В аварии с аэролодкой на реке Вилюй в Якутии пострадали мэр Вилюйска Ян Попов и депутат города Тимур Буслаев. Об этом сообщает SakhaDay со ссылкой на главу Вилюйского улуса Сергея Винокурова.

«Да, это случилось, к сожалению. По поводу состояния я не могу комментировать, это сделают специалисты. Сейчас за пострадавшими вылетел санрейс из Нюрбы», — рассказал Винокуров.

Об инциденте на Вилюе утром сообщил Следственный комитет РФ. По данным ведомства, в субботу на острове Баранка двое мужчин высадились с аэролодки, а остальные направились дальше на местность Харабый. По пути аэролодка ударилась о дно реки и перевернулась на песчаный берег Татар, находящийся на расстоянии около 20 км от города Вилюйска.

Пострадали двое охотников, оба госпитализированы с различными травмами. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны. По факту произошедшего СК на транспорте проводит доследственную проверку.

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