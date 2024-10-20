Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат и мэр Вилюйска пострадали в аварии на реке в Якутии

SakhaDay: мэр и депутат Вилюйска пострадали в аварии на реке Вилюй

close
Телеграм-канал «Ян ПОПОВ, Глава МО «Город Вилюйск»»

В аварии с аэролодкой на реке Вилюй в Якутии пострадали мэр Вилюйска Ян Попов и депутат города Тимур Буслаев. Об этом сообщает SakhaDay со ссылкой на главу Вилюйского улуса Сергея Винокурова.

«Да, это случилось, к сожалению. По поводу состояния я не могу комментировать, это сделают специалисты. Сейчас за пострадавшими вылетел санрейс из Нюрбы», — рассказал Винокуров.

Об инциденте на Вилюе утром сообщил Следственный комитет РФ. По данным ведомства, в субботу на острове Баранка двое мужчин высадились с аэролодки, а остальные направились дальше на местность Харабый. По пути аэролодка ударилась о дно реки и перевернулась на песчаный берег Татар, находящийся на расстоянии около 20 км от города Вилюйска.

Пострадали двое охотников, оба госпитализированы с различными травмами. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны. По факту произошедшего СК на транспорте проводит доследственную проверку.

Ранее сообщалось о происшествии на Енисее, где моторная лодка столкнулась с баржей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами