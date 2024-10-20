Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на объятия

CNN: аэропорт Новой Зеландии ввел трехминутный лимит на прощальные объятия

close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Аэропорт Данидин в Новой Зеландии ввел лимит в три минуты на обнимание пассажиров и провожающих. Об этом сообщает CNN.

Как передает телеканал, на территории аэропорта появились объявления, рекомендующие воспользоваться парковкой «для более нежного прощания». Очень быстро это сообщение стало вирусным в соцсетях и вызвало много споров. Многие пользователи назвали такую политику воздушной гавани «бесчеловечной».

Генеральный директор аэропорта Данидин Даниэль Де Боно высказался по этому поводу в интервью новозеландскому радио RNZ. Он сослался на исследование, согласно результатам которого 20-секундного объятия достаточно, чтобы получить выброс «гормона любви». Де Боно отметил, что на парковке аэропорта Данидина разрешено 15-минутное бесплатное посещение. По его словам, команда воздушной гавани на протяжении многих лет наблюдала там «интересные вещи».

В марте 2023 года в аэропорту Данидина задержали рейс из Окленда из-за ежа, вышедшего на взлетно-посадочную полосу.

Ранее в Барнауле из-за тумана задержали несколько авиарейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами