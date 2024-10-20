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Подросток из Чувашии угнал и продал чужую иномарку за 10 тысяч рублей

В Чувашии подросток вывез чужую машину на эвакуаторе и продал

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Pexels

В Чебоксарах полицейские раскрыли кражу иномарки, угонщиком оказался 17-летний юноша, который успел продать авто. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в полицию обратился 39-летний житель Чебоксар, мужчина сообщил, что с парковки пропал его автомобиль Volkswagen Passat 1989 года выпуска. Мужчина оценил авто в 150 тысяч рублей.

Изучив записи с камер уличного видеонаблюдения, полицейские установили, что с парковки авто вывезли на эвакуаторе, машину нашли на одном из СТО. По подозрению в краже автомобиля был задержан 17-летний подросток, юноша признался, что украл машину и успел продать за 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, на время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сообщалось, что под Калининградом мужчина угнал два авто за день. В разговоре с полицейскими задержанный заявил, что не помнит, откуда у него автомобиль и куда он ехал, сославшись на то, что ударился головой и ничего не помнит.

Ранее в Бурятии пожилой сельчанин украл два трактора и сам сдался полиции.

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