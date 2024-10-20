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В Подмосковье произошло смертельное ДТП

МВД: пять человек погибли в ДТП с фурой в Подмосковье

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Телеграм-канал «Подмосковная полиция»

В Московской области пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось в 07:25 мск в городском округе Домодедово на 175-м километре автодороги А-107.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой марки SCANIA. Находившийся за рулем легковушки молодой человек 1999 года рождения и четверо пассажиров погибли.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда», — указали в МВД.

Вечером 19 октября на Горьковском шоссе недалеко от Ногинска столкнулись грузовик и «Газель». Машины загорелись, к тушению огня привлекли восемь пожарных и две единицы техники. Трассу М7 в сторону области пришлось перекрыть.

На прошлой неделе в Омской области произошло ДТП с участием трех грузовиков, после столкновения одна из машин загорелась. Предварительно установлено, что 36-летний водитель большегруза «Сани» в районе 395 км автодороги Тюмень-Омск выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем.

Ранее в Екатеринбурге сняли на видео автобус, который не остановился после возгорания.

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