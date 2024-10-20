В Подмосковье произошло смертельное ДТП

В Московской области пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось в 07:25 мск в городском округе Домодедово на 175-м километре автодороги А-107.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой марки SCANIA. Находившийся за рулем легковушки молодой человек 1999 года рождения и четверо пассажиров погибли.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда», — указали в МВД.

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