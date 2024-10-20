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Неизвестный взломал квартиру петербурженки и украл украшения почти на 5 млн рублей

РЕН ТВ: в Петербурге из квартиры украли украшений почти на 5 млн рублей

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Shutterstock

В Василеостровском районе Петербурга неизвестный взломал замки в квартире местной жительницы и вынес украшения и личные вещи на крупную сумму. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 33-летняя женщина, она сообщила, что отсутствовала дома с 24 сентября по 7 октября, в это время неизвестный взломал замки в ее квартире. Вернувшись домой, петербурженка не обнаружила личные вещи, а также ювелирные украшения на сумму 4,9 млн рублей.

По данным АН «Оперативное прикрытие», россиянка проживает в элитном ЖК, на Среднем проспекте Васильевского острова. В полиции она заявила, что является безработной

До этого сообщалось, что в Невском районе Петербурга пенсионер лишился драгоценностей почти на 2 млн рублей после визита знакомого. Драгоценности хранились в шкатулке в комоде и исчезли после визита приятеля россиянина. Вора разыскивает полиция, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее грабители в масках вынесли золото из ювелирного магазина в Новосибирске.

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