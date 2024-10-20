Пенсионерам повысят выплаты на 36% при выполнении нескольких условий

Каждый россиянин имеет возможность увеличить размер пенсии на 36%, продолжив трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. Об этом сообщает Peterburg2.

По его словам, за каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста предусматриваются премиальные коэффициенты. Например, если человек проработает на прежнем месте еще пять лет, его фиксированная часть выплат увеличится на 36%, а пенсионные баллы — на 45%.

Власов добавил, что данный метод является доступным и законным способом, о котором не все знают.

Накануне доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве России Александр Арский заявил, что с начала 2025 года пенсии будут проиндексированы на 7,3%, что принесет пользу пенсионерам за счет увеличения их ежемесячных выплат.

15 октября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России с января на 7,3% вырастут страховые пенсии.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае им могут не назначить страховую пенсию по старости.