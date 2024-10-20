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В Москве доход от флиппинга на сегодняшний день составляет 30-45% годовых

Kalinka Ecosystem: флиппинг может приносить доход до 50% годовых

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Эксперты Kalinka Ecosystem рассчитали доходность, которую может приносить инвестору стратегия флиппинга в разных локациях. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По данным Kalinka Ecosystem, на сегодняшний день около 80% клиентов на элитном рынке рассматривают недвижимость как инвестиционный инструмент. И одной из самых доходных стратегий, наряду со спекулятивной, является стратегия флиппинга, доходность которой составляет до 50%.

«Флиппинг – это покупка квартиры на вторичном или первичном рынке в состоянии, требующем ремонта, последующем проведении ремонта и продаже недвижимости с наценкой – пояснил Алексей Чумалов, генеральный директор Kalinka Ecosystem. - Инвесторы хотят зарабатывать на недвижимости в два раза больше, чем на банковском депозите, и этот инвестиционный инструмент позволяет получать такой доход за короткий срок».

Наибольшую прибыль приносит диверсификация портфеля – покупка объектов с дисконтом в разных локациях, их ремонт и последующая перепродажа по рыночной цене. Такая стратегия несет меньшие риски и дает возможность зарабатывать с комфортом. По оценке экспертов компании, в Москве доход от флиппинга на сегодняшний день составляет 30-45% годовых, в ОАЭ – 15-40%, в Саудовской Аравии – 15-25%, а на Таиланде и Бали – 30-50%.

При этом инвестору важно учитывать, что каждый этап этой стратегии требует четкого регулирования, и заниматься флиппингом без брокера, юриста и надежной дизайн-компании – это серьезный риск. Стоит также понимать, что на доходность от перепродажи влияют не только скорость и качество ремонтных работ, но и ликвидность объекта, текущая ситуация на рынке жилья и срок экспозиции квартир.

Ранее эксперты назвали главные угрозы для застройщиков в 2024 году.

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