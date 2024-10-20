Доктор объяснил, почему люди с ожирением не могут похудеть самостоятельно

У каждого десятого россиянина, который прошел профилактический медосмотр и диспансеризацию, выявили ожирение. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Бариатрический хирург, доктор медицинских наук Владимир Самойлов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, чем опасно ожирение и почему от него невозможно избавиться самостоятельно.

Как рассказывает врач, ожирение часто обесценивается, и процесс его развития не воспринимают как серьезную проблему: «Ни один человек не проснулся с лишними 30 килограммами, которые он набрал за ночь. Ожирение развивается годами и постепенно ухудшает жизнь человека. Однако зачастую избыточные килограммы воспринимают как эстетическую проблему, откладывают похудение на потом. Это в корне неверное убеждение, ведущее к запущенным стадиям болезни. Ожирение необходимо лечить, а лучше всего заниматься профилактикой и принимать меры на этапе лишнего веса, при котором возможно самостоятельное похудение. Но если упустить этот момент, то избыточные килограммы перерастут в ожирение».

По словам Самойлова, когда у человека наступает ожирение, необходима помощь специалиста.

«Ожирение – это хроническое рецидивирующее заболевание, которое ведет к развитию сопутствующих – сахарного диабета второго типа, проблемам с сердцем и суставами, сонному апноэ и другим. Когда ожирение уже наступило, индекс массы тела перешел отметку в 30, похудеть самостоятельно и сохранить результат надолго практически невозможно. Организм вступает в иной метаболический режим, при попытке похудения считывает это как голодание и наоборот пытается сохранить килограммы. По сути человек борется с собой. При этом эта борьба не может увенчаться успехом: согласно исследованиям, 80–90% людей с ожирением, которые худели самостоятельно вновь набирали исходный вес в течение года. Поэтому ожирение необходимо лечить у специалистов – бариатрических хирургов, эндокринологов и диетологов», — отметил он.

Как рассказывает доктор, одним из наиболее эффективных способов лечения ожирения является бариатрическая операция. Однако такой метод все еще малодоступен для россиян.

«Бариатрические операции проводятся малоинвазивно, то есть через небольшие проколы, и позволяют снизить избыточную массу тела на 60 процентов в течение одного-полутора лет, у 75-90 процентов из них наступает устойчивая ремиссия сахарного диабета второго типа на протяжении пяти лет и более. Однако получить такие операции в рамках квоты или по ОМС трудно. В 2023 году количество мест на бесплатные операции составило всего около 700. И они были доступны сверхтучным пациентам (ИМТ > 40) с сахарным диабетом второго типа. Вопрос о необходимости создания дополнительного тарифа и выделения финансирования для пациентов с морбидным ожирением поднимался медицинским экспертным сообществом неоднократно. Однако в текущем проекте Программы государственных гарантий бариатрические операции снова не включены в список высокотехнологичной медицинской помощи первого типа (ВМП1). Это означает, что такие операции по-прежнему не будут финансироваться государством, и многие пациенты останутся без необходимой поддержки», — резюмировал врач.

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