IT-специалисты все чаще уходят в диджитал-профессии

Айтишники все чаще уходят в диджитал-профессии, несмотря на потерю в доходах. Данил Попов, руководитель группы продуктового маркетинга в Яндекс Практикуме, рассказал «Газете.Ru», что привлекает программистов в дизайне, контент-маркетинге и других диджитал-профессиях.

«Программирование требует большого уровня креативности — написать чистый код для продукта так же непросто, как создать картину. Айтишники стремятся раскрыть свои творческие таланты и иногда это приводит их в новую область, где хочется продолжать свой профессиональный путь. Айтишников на курсах по дизайну даже больше, чем дизайнеров, которые находятся на втором месте», — объяснил он.

Опыт работы с данными, знание языков программирования и аналитический склад ума облегчают обучение новой диджитал-профессии. Например, при переходе из программирования в дизайн интерфейсов, 3D- или веб-дизайн технические навыки помогают создавать интерфейсы и разрабатывать контент-стратегии, используя уже имеющуюся базу знаний.

«Спрос на сотрудников в диджитал-сферах в России вырос в I квартале 2024 года на 93% по сравнению с прошлым годом. Частично это связано с тем, что все больше компаний нуждаются в онлайн-продвижении, маркетинге, пиаре, создании контента и запуске креативных кампаний. Следовательно, растут и зарплаты, что делает переход из программирования в диджитал-профессию финансово менее болезненным», — заявил эксперт.

В компаниях ценятся сотрудники, которые умеют генерировать идеи, хорошо разбираются в технологиях, знают особенности продукта и бизнеса компании. Поэтому бывшие IT-специалисты в выигрыше, так как их предшествующий опыт и технические навыки пригодятся им в переходе на новые позиции: маркетологов, креативщиков, пиарщиков и UX-UI дизайнеров.

«Освоить большинство диджитал-специальностей можно за несколько месяцев. И это тоже привлекает айтишников, которые задумываются о том, чтобы попробовать себя в чем-то новом. А многие работодатели готовы нанимать сотрудников после курсов. Так, 35% опрошенных работодателей готовы нанять после онлайн-курсов SMM-менеджеров, а 29% — специалистов из сферы маркетинга. На онлайн-курсах можно освоить базовые знания и навыки, чтобы попасть на позицию джуна и дальше двигаться по карьерной лестнице уже внутри компаний, нарабатывая опыт на реальных задачах», — резюмировал специалист.

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