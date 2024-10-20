Россиян предупредили, почему не стоит самостоятельно делать ликеры и наливки

Приготовление наливок и настоек в домашних условиях — тонкое искусство. Казалось бы, чего легче: взял ягоды или фрукты и залил спиртом, который сейчас достаточно доступен. Однако первая проблема качество спирта, которое никто не гарантирует, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев.

«Есть спирт технический гидролизный ректификованный, вырабатываемый из непищевого сырья (ГОСТ Р 55878–2013), и спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (ГОСТ 5962–2013). Отличить один от другого рядовой потребитель вряд ли сможет, а разница очень большая. И это, пожалуй, самое главное! И если к продаже предлагается, к примеру, «спирт пищевой – медицинский», возникают вопросы: пищевой или медицинский? В чем отличия? И может ли спирт быть и тем, и другим? Видимо, нет», — объяснил он.

Медицинский спирт предназначен для целей дезинфекции и стерилизации при проведении медицинских мероприятий – обработка перед уколом; протирка рук медиков; подготовка операционного поля и т.д. Чистота, необходимая для пищевого применения, этому спирту не обязательна. То есть медицинский спирт к пищевым целям может быть и не годен.

«Такой спирт можно доочистить до пищевого. Окислить перманганатом, перегнать и сорбировать примеси активными сорбентами. Выход спирта будет приблизительно 30% по объему от исходного, а качество будет зависеть от умений, знаний и трудолюбия исполнителя. Можно обойтись и без очистки. Но в этом случае получаемый продукт может нанести вред здоровью, да и вкусовые качества продукта существенно снизятся», — сказал эксперт.

Можно готовить на самогоне, если он хорошо приготовлен. Настойки и наливки на спирте, а также на самогоне, могут получиться крепкими, даже выше 40 градусов.

Однако самый безопасный способ — настаивать на водке.

«Продукт получится менее крепким, не более 30 градусов, но вкусовые качества и, главное, безопасность гарантированы, поскольку водка всегда приготовлена на пищевом спирте (если она, конечно, легальная). Однако водку тоже надо выбирать», — отметил он.

Существуют шесть видов спирта из пищевого сырья: первого сорта (для производства алкогольных напитков не используется); высшей очистки; «Базис»; «Экстра»; «Люкс»; «Альфа».

«Самой чистой считается водка из спирта Альфа. В нем практически нет метилового спирта, который, и правда, ядовит, но в пищевых спиртах его в целом очень мало. Кроме того, спирт Альфа делают только из зерна, другие виды могут быть приготовлены путем добавки других пищевых продуктов, например картофеля и др. Спирты Люкс и Экстра также очень чистые», — отметил Васильев.

В качестве сырья для приготовления наливок используются, в основном, ягоды и фрукты. Сахар добавляется (или не добавляется) по желанию. Надо только помнить, что в ягодах и фруктах достаточно много быстрых углеводов, и соблюдать осторожность, особенно людям с диабетом и предрасположенным к нему.

«Еще одна проблема при приготовлении домашних наливок и настоек — это косточковые. В их ядрах содержится алкалоид амигдалин — источник синильной кислоты, поэтому много косточек быть не должно. Небольшое количество амигдалина не наносит вреда», — резюмировал он.

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