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Лебедев исключил мировую с Мизулиной

Лебедев не намерен заключать мир с Мизулиной в рамках ее иска к нему и Дудю

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«вДудь»/YouTube

Дизайнер Артемий Лебедев не намерен заключать мировое соглашение с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной в рамках ее иска о защите чести и достоинства, сообщил ТАСС его адвокат Калой Ахильгов.

В первую очередь юрист отметил, что, поскольку истицей является Мизулина, странно ждать от нее предложений о мировом соглашении.

«Мы не видим никаких оснований к примирению, поскольку считаем, что наш доверитель закон не нарушал, а критика действий публичного лица, пусть даже в негативной форме, не является утверждением о тех или иных фактах», — объяснил позицию дизайнера адвокат.

Он заметил, что лица в публичном поле берут на себя обязательства быть критикуемыми больше и жестче, чем все остальные.

1 августа на канале YouTube-канале «Вдудь» вышло интервью журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) с Лебедевым. Дизайнер в нем высказал свое мнение о Мизулиной: «Она отпугивает людей от России, создавая ощущение, что что-то решает, на что-то влияет или что у нее есть хоть какая-то должность». Вскоре после выхода интервью глава «Лиги безопасного интернета» заявила о намерении обратиться в суд с требованием выплатить компенсацию в размере 10 млн руб. за распространение сведений, порочащих ее честь и достоинство. Лебедев 7 августа в своем обзоре новостей, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», принес Мизулиной извинения за свои высказывания, подчеркнув, что его критика касалась исключительно ее деятельности. При этом он не стал отказываться от своих претензий к «общественной деятельности» чиновницы. Мизулина не приняла его извинения, а 18 октября сообщила, что психолого-лингвистическая экспертиза в ходе судебного процесса признала слова Лебедева и Дудя в ее адрес негативными.

Ранее силовики заинтересовались журналисткой, спросившей Мизулину о детях.

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