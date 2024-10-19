Киселев рассказал о встрече Путина с руководителями ведущих СМИ БРИКС

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих средств массовой информации (СМИ) стран БРИКС, после которой они смогли накоротке пообщаться с главой государства. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

По словам Киселева, разговор после встречи был непродолжительным из-за плотного графика президента. При этом участники успели сделать общее фото, а затем большинство желающих смогли сфотографироваться с Путиным лично.

Журналист отметил, что лидер страны фотографировался даже с ассистентами и заместителями руководителей СМИ, которые не принимали непосредственного участия во встрече.

«Была очень теплая атмосфера, и было видно, что президент остался очень доволен», — подчеркнул Киселев.

19 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани, станет наиболее значимым для мирового сообщества событием, которое определит ход мировой истории. По ее словам, по своей значимости мероприятие затмит выборы президента в США. Именно в рамках саммита БРИКС в Казани будет определен вектор развития человечества, подчеркнула Матвиенко.

Ранее политолог рассказал о роли России в усилении позиций БРИКС.