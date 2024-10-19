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В Абхазии закрыли выставку с Басаевым по указанию минобороны республики

Музей Абхазии закрыл выставку с портретом Басаева после визита главы минобороны

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Государственный музей Абхазии закрыл выставку, на которой был представлен портрет Шамиля Басаева с подписью «Герой Абхазии». Это решение было принято по указанию министерства обороны республики, сообщает сайт военного ведомства.

Министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа посетил выставку, посвященную Героям Абхазии, на которой среди прочих защитников Апсны были выставлены фотографии Шамиля Басаева и Ибрагима Яганова (признан в РФ иностранным агентом). Согласно представителям министерства, эти личности запятнали высокое звание «Герой Абхазии» своими действиями и высказываниями. В результате министр предложил музею временно остановить выставку и доработать экспозицию.

В министерстве обороны напомнили, что герой — это человек, выдающийся своей смелостью и доблестью, который самоотверженно совершает подвиги.

«Эти черты должны быть свойственны человеку не только в период войны, но и в мирное время», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что «герой» должен служить образцом для подражания.

21 июня в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации заявили, что ведомство установило личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году.

Ранее СК РФ задержал еще троих членов банды Басаева.

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