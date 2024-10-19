Команда из Подмосковья победила на детском экологическом форуме

Команда Московской области победила на II всероссийском детском экологическом форуме, который прошел в Челябинске, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

В форуме приняли участие школьники 5-11 классов из образовательных организаций, которые имеют научные и прикладные разработки в сфере экологии, а также победители экологических олимпиад и конкурсов.

Команда, составленная из школьников Пушкино и Домодедово, победила в номинации «Лучшая цифровая игра в экологии» с проектом «Экобум. Эффект бабочки» — это цифровая образовательная игра, формирующая экологическую грамотность и ответственное мировоззрение в современном обществе. В финал подмосковные ребята прошли в борьбе с 88 командами-соперницами.