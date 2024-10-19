В библиотеках Московской области отметят День отца

В библиотеках Московской области 20 октября проведут интеллектуальные турниры, конкурсы стихов, мастер-классы и другие мероприятия в честь Дня отца, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В Подольске пройдет марафон «Папой быть не так просто...», в рамках которого отцам подарят поэтические поздравления от своих детей.

Также в Красногорске проведут интеллектуальный турнир «Умники и умницы», в котором дети будут соревноваться вместе с папами.

На мастер-классах дети делают подарки отцам, знакомятся с историей праздника. В Королеве на занятии «Я и мой папа» малыши рисовали и показывали сценки, в Шатуре дети разгадывали «папин» кроссворд, в Егорьевске создавали открытки, в Дубне слушали увлекательные истории из книги Анны Вербовской «Когда мой папа надевает шляпу».