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В библиотеках Московской области отметят День отца

Конкурс стихов и мастер-классы проведут в Подмосковье в честь Дня отца

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Andrii Medvediuk/Shutterstock/FOTODOM

В библиотеках Московской области 20 октября проведут интеллектуальные турниры, конкурсы стихов, мастер-классы и другие мероприятия в честь Дня отца, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В Подольске пройдет марафон «Папой быть не так просто...», в рамках которого отцам подарят поэтические поздравления от своих детей.

Также в Красногорске проведут интеллектуальный турнир «Умники и умницы», в котором дети будут соревноваться вместе с папами.

На мастер-классах дети делают подарки отцам, знакомятся с историей праздника. В Королеве на занятии «Я и мой папа» малыши рисовали и показывали сценки, в Шатуре дети разгадывали «папин» кроссворд, в Егорьевске создавали открытки, в Дубне слушали увлекательные истории из книги Анны Вербовской «Когда мой папа надевает шляпу».

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