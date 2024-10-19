Захарова опровергла информацию о преступлениях российских солдат

Заявление Жозепа Борреля, главы европейской дипломатии, о том, что российские военные якобы расправились над украинскими солдатами, является дезинформацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Боррель в своем новом антироссийском комментарии продолжает разжигать проукраинскую пропаганду и создает очередные ложные сведения с целью дискредитации России. Дипломат добавила, что такие высказывания объясняются отсутствием успехов украинских вооруженных сил на линии фронта.

Захарова акцентировала внимание на том, что Боррель выступил с необоснованными обвинениями в адрес России, касающимися якобы преступлениях российских военных. Она добавила, что в плен попали неонацистские формирования, которые творили бесчинства против мирного населения Курской области, занимались похищениями, угоном людей в концентрационные лагеря, а также терроризировали и совершали акты мародерства на российской территории.

До этого пленный украинский военный Андрей Бабенко рассказал, как Вооруженные силы Украины несколько раз открывали минометный огонь по нему и сослуживцам, которые шли сдаваться в плен.

Ранее пленный украинский офицер раскрыл потери ВСУ на Харьковском направлении.