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Москвичам пообещали до +15℃ в понедельник

Синоптик Леус: в понедельник в Москве воздух прогреется до +15℃

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РИА «Новости»

Понедельник в Москве станет самым теплым днем на ближайшей неделе: температура воздуха поднимется до +15℃. Это связано с влиянием антициклона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, в первый рабочий день недели антициклон будет медленно двигаться в юго-западном направлении, защищая регион от дождевых облаков и обеспечивая высокие температурные значения. После обеда воздух может прогреться до +10℃...+15℃.

Во вторник антициклон продолжит оказывать влияние на погоду, хотя облачность увеличится, и температура немного упадет до +9℃...+14℃ , что все равно на 4℃–5℃ выше климатической нормы. Середина недели принесет изменения в синоптической ситуации.

Михаил Леус также отметил, что в некоторых районах возможны небольшие дожди, однако температурные изменения будут минимальными. Лишь в четверг, когда холодный фронт пройдет через центральные области страны, ожидается более заметное снижение температуры до + 6℃...+11℃.

До этого москвичам пообещали погоду теплее климатической нормы на следующей неделе.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что жителей Центральной России ждет комфортная погода с 19 до 23 октября.

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