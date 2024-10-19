Экобоксы для старых и ненужных вещей поставили в Волгограде

Волгоградское региональное отделение движения «Экосистема» провело акцию «Добрые вещи», чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды текстилем. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе движения.

Первый бокс для сбора вещей появился в Центре поддержки молодежных инициатив и детско-юношеского туризма в Ворошиловском районе.

На мероприятии эксперты рассказали о способах переработки вещей и их повторного использования. Всю одежду, собранную с помощью фандоматов, направят на переработку или отдадут новым хозяевам.

«Этой акцией мы показываем и рассказываем молодежи, что сбор и переработка вещей — важно и нужно. Мы планируем ездить по учебным заведениям и рассказывать, для чего это необходимо и куда сдавать старые вещи», — рассказал председатель регионального отделения Движения «Экосистема» Игорь Фарафонов.

Всего по городу поставят 15 экобоксов совместно с АНО «Наш след» и проектом «Вещи тут». Пока в планах установка таких контейнеров в Кировском, Ворошиловском, Центральном и Дзержинском районах Волгограда, а в 2025 году добавятся и другие районы.

Волгоградская область ведет активную работу для достижения целей национального проекта «Экология» и системно работает над увеличением объема отходов, вовлекаемых во вторичный оборот, над популяризацией раздельного сбора мусора и ликвидацией объектов накопленного экологического вреда.

Всероссийское экологическое движение «Экосистема» создано по указу президента РФ в мае 2023 года. Оно работает по 7 ключевым трекам (экологическое просвещение, социальная экология, лес и климат, экологическое волонтерство, экономика замкнутого цикла, наука и бизнес, международная кооперация) в 80 регионах России и уже объединило почти 15 000 волонтеров.

Ранее движение «Экосистема» назвали «хабом» для молодежных проектов.