Спасатели эвакуировали альпиниста с Эльбруса

Спасатели МЧС России эвакуировали с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии альпиниста из Удмуртии. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что мужчина совершал восхождение в составе зарегистрированной группы из 12 человек.

«На высоте 5 200 метров турист из Удмуртии запросил помощи», — говорится в сообщении.

Шестеро спасателей из Эльбрусского высокогорного спасательного отряда эвакуировали 29-летнего альпиниста и передали врачам.

15 октября спасатели МЧС России эвакуировали с Эльбруса в Кабардино-Балкарии альпиниста из Индии. На высоте 5200 метров на высочайшей вершине России ему стало плохо. 32-летний мужчина совершал одиночное восхождение и свой маршрут у спасателей не регистрировал. Пятеро сотрудников Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России доставили иностранца в лагерь.

Гора Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы, ее высота составляет 5642 метра.

Ранее альпинист из Непала покорил в 18 лет все 14 восьмитысячников.