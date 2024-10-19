Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах

Сергея и Илью Пичугиных, которые погибли при двухмесячном дрейфе на лодке «Байкат 470» в Охотском море, похоронят в разных городах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отца похоронят в Улан-Удэ, а его сына — в Красноярске, где он жил с матерью.

9 августа Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправился на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Вскоре с ними потеряли связь, а спустя три дня они так и не появились в назначенном месте. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось. Лодку нашли 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. За время своего дрейфа Пичугин потерял 50 килограммов, но, в отличие от своих родственников, выжил. Спасенного доставили в больницу Магадана.

Ранее Пичугин рассказал, как ему удалось выжить.