«Сильное возгорание, люди испугались»: жительница Красноярска — о пожаре в многоэтажке

Жителей девятиэтажки в Красноярске, где в одной из квартир произошел пожар, эвакуировали по лестнице. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица ЧП Мария, отметив, что сейчас в пострадавшем подъезде нет света.

«Живу в соседнем доме. Пожар начался на девятом этаже. Сильное возгорание. Два человека вроде пострадали. Люди, конечно, испугались, и я испугалась с соседнего дома. Девушек двух видела в окне, которые ждали лестницу. Через лестницу, наверное, человек 20-30 точно эвакуировали, из них пять или шесть ребятишек было. Было очень много пожарных, штук шесть-семь машин, четыре «скорых». Сейчас стоит автобус, где людей обогревают. Пока в этом стояке, подъезде нет света. Все потушили уже, но света нет. МЧС проверяют дом», — сказала она.

19 октября Telegram-канал «Красноярск-Пожарный» сообщил, что в одной из квартир в девятиэтажном жилом доме на улице Устиновича произошел пожар. Уточнялось, что в подъезде и в квартирах плотное задымление, люди массово просят помощи, выходят на балконы.

По данным канала, горели домашние вещи и мебель, площадь пожара составила 50 кв.м., хозяин квартиры эвакуировался самостоятельно. Двое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом.

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