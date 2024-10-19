Система энергоснабжения Кубы вновь рухнула

Система энергоснабжения Кубы утром в субботу, 19 октября, снова вышла из строя. Об этом сообщает местное агентство Prensa Latina.

«По сообщению «Электрической компании Гаваны», авария произошла в 06:15 по местному времени (13:15 по московскому) и ведутся работы по ее восстановлению», — сообщает агентство.

18 октября министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что после непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьераса на острове полностью прекращена подача электричества. Президент Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что руководство республики считает необходимым скорейшее решение этой весьма чувствительной для страны проблемы. Российское посольство на Кубе обратилось к гражданам РФ и попросило сохранять спокойствие в ситуации с энергокризисом на острове.

Ранее житель Кубы Артем рассказал «Газете.Ru», что туристы воспринимают отключение электричества на всей Кубе как «приключение» и «экзотику».