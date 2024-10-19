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Запуск Запорожской АЭС назвали вопросом месяцев

Балицкий заявил, что перед запуском ЗАЭС необходимо восстановить инфраструктуру

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Reuters

Запуск Запорожской АЭС является вопросом месяцев, но сначала необходимо восстановить разрушенную обстрелами инфраструктуру в ее окрестностях. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

Он рассказал, что электростанция находится в полностью рабочем состоянии.

«И запуск ее — это вопрос месяцев. Только надо восстановить инфраструктуру, потому что противник, как только начинаешь восстанавливать, добивает ствольной артиллерией», — сказал Балицкий.

По его словам, российские войска пока не научились сбивать снаряды, поэтому нельзя восстанавливать инфраструктуру ЗАЭС и запускать ее.

Губернатор Запорожской области подчеркнул, что если станция заработает, то она будет представлять угрозу.

16 октября директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что обстрелы Энергодара, в котором расположена атомная электростанция, ведутся почти на ежедневной основе.

Ранее сотрудника ЗАЭС обвинили в покушении на правоохранителя.

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