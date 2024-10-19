На юге федеральной земли Бранденбург на востоке Германии произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное ведомство по наукам о земле и сырьевым ресурсам (BGR).

По данным BGR, подземные толчки были зафиксированы 18 октября в 10:50 по местному времени (11:50 мск). Землетрясение произошло между населенными пунктами Херцберг и Кирххайн.

Физик Клаус Штаммлер из BGR в разговоре с газетой Bild назвал это землетрясение необычным, поскольку оно случилось в местности, где до сих пор не наблюдалось сейсмической активности. О пострадавших и возможном ущербе пока неизвестно.

18 октября главное метеорологическое агентство Японии сообщало о землетрясении у побережья префектуры Иватэ.

10 октября в окрестностях города Выборга, который находится на территории Ленинградской области, произошло редкое для этого региона землетрясение. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки имели магнитуду 1,5.

Ранее турецкая телеведущая оказалась в прямом эфире во время землетрясения.