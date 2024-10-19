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В Нигерии произошел тотальный блэкаут в третий раз за неделю

Нигерия в третий раз за неделю осталась без света из-за сбоя в энергосистеме

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Global Look Press

В Нигерии в третий раз за неделю произошел полный блэкаут из-за масштабного сбоя в энергосистеме страны. Об этом сообщила газета Daily Post Nigeria.

«Национальная энергетическая система Нигерии снова вышла из строя. Это уже третий раз за неделю», — говорится в материале.

Последняя авария произошла утром 19 октября, что еще больше нагрузило и без того хрупкую энергосистему. Предприятия и домохозяйства продолжают страдать из-за ненадежного электроснабжения в стране на фоне высокой стоимости и недоступности топлива, отмечает газета.

Причины сбоя в энергосистеме Нигерии не называются, многие штаты страны остаются без электричества.

В последние годы в стране часто происходят отключения электроэнергии из-за аварий на электростанциях и сетях, которые требуют модернизации.

В июле в юго-восточных штатах Нигерии произошел блэкаут, который привел к перебоям в снабжении по всей энергетической сети страны.

Ранее жителей Украины предупредили о риске блэкаута.

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