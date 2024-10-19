Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беременным будут вручать письмо от патриарха

Письмо патриарха Кирилла будут выдавать беременным в 16 регионах России

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Беременным в женских консультациях 16 регионов России станут выдавать письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта «Здравствуй, мама!» Наталью Москвитину.

«В государственных женских консультациях беременным при первом приеме дарят «папку помощи»: письмо-поздравление от главы региона и главы местной митрополии, а также буклет, в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин», — рассказала она.

По ее словам, в ближайший месяц беременные начнут получать в той же папке именное письмо от патриарха Кирилла.

«Вы переживаете сейчас особое время, когда совершается великое Божие чудо: готовится к приходу в мир новый человек. От всего сердца поздравляю Вас с этим судьбоносным событием в Вашей жизни», — говорится в начале письма.

Летом 2024 года патриарх Кирилл заявил, что отрицательная демографическая тенденция касается в первую очередь Калининградской области. По его мнению, если подобную тенденцию не остановить, то «все развивается в геометрической прогрессии». Патриарх подчеркнул, что для региона потеря населения является геополитической проблемой, ведь Калининградская область — это эксклав, который «окружен недоброжелательно относящимися к России государствами».

Ранее Дума одобрила запрет идеологии чайлдфри.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами