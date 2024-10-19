Беременным будут вручать письмо от патриарха

Беременным в женских консультациях 16 регионов России станут выдавать письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта «Здравствуй, мама!» Наталью Москвитину.

«В государственных женских консультациях беременным при первом приеме дарят «папку помощи»: письмо-поздравление от главы региона и главы местной митрополии, а также буклет, в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин», — рассказала она.

По ее словам, в ближайший месяц беременные начнут получать в той же папке именное письмо от патриарха Кирилла.

«Вы переживаете сейчас особое время, когда совершается великое Божие чудо: готовится к приходу в мир новый человек. От всего сердца поздравляю Вас с этим судьбоносным событием в Вашей жизни», — говорится в начале письма.

Летом 2024 года патриарх Кирилл заявил, что отрицательная демографическая тенденция касается в первую очередь Калининградской области. По его мнению, если подобную тенденцию не остановить, то «все развивается в геометрической прогрессии». Патриарх подчеркнул, что для региона потеря населения является геополитической проблемой, ведь Калининградская область — это эксклав, который «окружен недоброжелательно относящимися к России государствами».

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