Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинской области скончался лидер ОПГ «Турбазовские»

В Челябинской области скончался лидер ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин

close
Depositphotos

Лидер организованной преступной группировки (ОПГ) «Турбазовские» из Миасса (Челябинская область) Сергей Чащин скончался в ночь на субботу, 19 октября. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на источник.

«Причина смерти пока неясна, ему был 51 год», — сообщил источник.

Он отметил, что в исправительном центре у Чащина была довольно мягкая форма содержания, он иногда мог уезжать домой.

Чащина задержали в ноябре 2012 года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). В июле 2014 года он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за организацию двух убийств, покушение на третье, а также бандитизм и участие в преступном сообществе. В октябре 2013 года следствие предъявило обвинения в бандитизме и убийствах сити-менеджеру города Миасс Виктору Ардабьевскому. Региональное управление ФСБ сообщало, что задержанный причастен к организации двух убийств, совершенных по заказу ОПГ «Турбазовские» Эта группировка начала действовать в конце 1990-х годов, она занималась мошенничеством, убийствами по найму, вымогательством.

Ранее была названа причина совершенных арестованными членами ореховской ОПГ убийств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами