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Пострадавшие в Курской области дополнительно получат 3,2 млрд рублей

Кабмин выделил более 3,2 млрд рублей на выплаты пострадавшим в Курской области

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Анна Громова/«Газета.Ru»

Правительство России дополнительно выделило более 3,2 млрд рублей на выплаты пострадавшим в Курской области гражданам. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Их получат граждане, которые лишились имущества первой необходимости.

В зависимости от степени утраты имущества, средства каждый пострадавший получит 150 тысяч или 75 тысяч рублей.

Ранее на эти цели уже было направлено более 10 млрд рублей, уточнили в кабмине.

В августе правительство Курской области утвердило порядок предоставления единовременной выплаты для пострадавших от чрезвычайных ситуаций жителей. За причинение тяжкого или среднего вреда здоровью гражданам выплатят 600 тыс. рублей. Если же был получен легкий урон, то 300 тыс. рублей. В случае кончины родственника семьям выплатят 1,5 млн рублей.

По состоянию на начало сентября 89 тысяч человек, пострадавших в Курской области, получили около 1,33 млрд рублей.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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